Полину Шарендо-Панасюк снова бросили в карцер 8.09.2022, 11:11

Полина Шарендо-Панасюк

Мир должен усилить санкции против дикторского режима.

Политзаключенную, активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк снова поместили на 10 суток в ШИЗО (карцер).

Об этом Charter97.org рассказал муж политзаключенной, активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо.

«Полина снова в ШИЗО (карцере) на очередные 10 суток пыток холодом, влагой, мраком и голодом.

Только три дня продержалась Полина в отряде после прошлых 20 суток ШИЗО, как ее вновь бросили в подвал. Это уже 50 суток пыток за последние два с половиной месяца, что Полина находится женской исправительной колонии №24 (Заречье)», — рассказал Андрей Шарендо.

«Безусловно это издевательство и личная месть режима Лукашенко за несокрушимость и принципиальность мужественной женщины. Сумасшедший Лукашенко сколько угодно может говорить об «амнистии», о том, что с «женщинами он не воюет», и что он готов к каким-то «переговорам». Но это все ложь! Не нужно обращать на этот бред внимания. Мир должен усиливать санкции против дикторского режима. Он должен быть полным изгоем в политике, экономике, общественных связях и даже спорте. Только это может ослабить хунту.

А мы с вами должны готовиться к борьбе за наших родных и за Беларусь. Только вооруженное сопротивление, опирающееся на акции протеста, забастовки и всеобщее общественное неподчинение может привести нас к победе!

Полина продолжает свою войну за Беларусь, борьбу за свою честь и достоинство даже за решеткой. Это сигнал для всех нас начать действовать!», — заявил Андрей Шарендо.

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