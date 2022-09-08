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Переодетые в гражданское оккупанты пытались сбежать из окружения, но что-то пошло не так

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  • 8.09.2022, 13:21
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Переодетые в гражданское оккупанты пытались сбежать из окружения, но что-то пошло не так

Захватчиков взяли в плен спецназовцы Нацгвардии Украины.

Российские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду, чтобы попытаться сбежать из окружения. Однако защитники Украины срывают эти планы.

8 сентября стало известно о двух таких случаях. На Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ появилось видео задержания по меньшей мере пяти захватчиков.

Они пытались выйти из окружения, но попали в плен Вооруженных сил Украины. На каком направлении это произошло, не уточняется.

В Facebook-аккаунте Национальной гвардии Украины сообщили, что тоже пополнили обменный фонд.

«Вместе с тем дали шанс некоторым «освободителям» вернуться домой не в пакете», – пошутили наши защитники.

Спецназовцы Нацгвардии в Харьковской области взяли в плен двух боевиков с документами «ЛНР», пытавшихся выехать из района боевых действий, возле одного из населенных пунктов.

Для этого захватчики использовали гражданский автомобиль и хотели замаскироваться, надев другие вещи на свою форму.

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