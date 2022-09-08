Переодетые в гражданское оккупанты пытались сбежать из окружения, но что-то пошло не так 7 8.09.2022, 13:21

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Захватчиков взяли в плен спецназовцы Нацгвардии Украины.

Российские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду, чтобы попытаться сбежать из окружения. Однако защитники Украины срывают эти планы.

8 сентября стало известно о двух таких случаях. На Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ появилось видео задержания по меньшей мере пяти захватчиков.

Они пытались выйти из окружения, но попали в плен Вооруженных сил Украины. На каком направлении это произошло, не уточняется.

💪Поповнили обмінний фонд, разом з тим дали шанс деяким "освободителям" повернутися додому не у пакеті



‼️Спецпризначенці НГУ на Харківщині взяли у полон 2 бойовиків з документами "лнр", які намагалися виїхати з району ведення бойових дій біля одного з населених пунктів. pic.twitter.com/W2TBFAQxqO — НГУ (@ng_ukraine) September 8, 2022

В Facebook-аккаунте Национальной гвардии Украины сообщили, что тоже пополнили обменный фонд.

«Вместе с тем дали шанс некоторым «освободителям» вернуться домой не в пакете», – пошутили наши защитники.

Спецназовцы Нацгвардии в Харьковской области взяли в плен двух боевиков с документами «ЛНР», пытавшихся выехать из района боевых действий, возле одного из населенных пунктов.

Для этого захватчики использовали гражданский автомобиль и хотели замаскироваться, надев другие вещи на свою форму.

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