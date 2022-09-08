Сотруднице БелТА дали три года колонии за поддержку Зельцера 4 8.09.2022, 13:26

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Инна Можченко

Инна Можченко занимала руководящую должность в пропагандистском издании.

7 сентября в Брестском областном суде озвучен приговор Инне Можченко, которая до задержания работала в государственном информационном агентстве БелТА, где занимала руководящую должность, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Дело рассматривала судья Вера Филоник. Инну Можченко обвиняли по двум статьям Уголовного кодекса — 369 («оскорбление представителя власти«) и части 1 статьи 130 («разжигание расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды или розни»).

Об Инне Можченко известно, что она входит в провластный Союз писателей Беларуси и до задержания в сентябре 2021 года работала в БелТА, где занимала должность начальника сектора работы с электронной информацией отдела поддержки и развития интернет-ресурсов.

Вместе с тем, Инна Можченко активно вела социальные сети, где в том числе оставляла протестные комментарии и иронизировала над музыкантами, выступающими в советской военной форме.

Основанием для задержания Инны Можченко стали события 28 сентября 2021 года, связанные с делом «Андрея Зельцера». На эту историю Можченко отреагировала постами в социальных сетях и уже 29 сентября к ней пришли силовики. С тех пор женщина сидит за решеткой и там встретила свой 45-ый день рождения.

От людей, попавших на судебный процесс в Бресте, стало известно, что во время заседания Инна Можченко рассказала, в каких условиях находилась в изоляторе на Окрестина. Она пять суток провела в 2-местной камере, где находилось 16 человек. После женщин увезли в Жодино, где в следственном изоляторе устроили, по словам Инны Можченко, «воспитательный карантин».

В частности, в течение полутора месяцев в 8-местной камере находилось 14 человек. Передачи не разрешались, из-за чего приходилось выпрашивать у сотрудников туалетную бумагу и прокладки.

После «карантин» сняли и условия немного улучшились, однако к моменту суда у женщины все равно появились ощутимые проблемы со здоровьем.

До сих пор не понятно, почему дело Инны Можченко рассматривали именно в Бресте, куда женщину привезли из жодинского изолятора, а не в Минске (где она жила и работала).

Согласно обвинению, которое в суде представлял прокурор Александр Батюшко, следовало, что Инна Можченко оставляла публичные комментарии в период с 9 августа 2020 года по 28 сентября 2021 года о погибшем сотруднике КГБ Дмитрии Федосюке, о его матери и в целом о сотрудниках КГБ. В некоторых комментариях, по словам государственного обвинителя, были признаки оскорбления, а в других усмотрели признаки умышленного разжигания вражды в отношении милиции.

Однако, как замечают правозащитники, в судебно-лингвистической экспертизе, приобщенной к делу, упоминались только сообщения Инны Можченко, которые были написаны 29 сентября 2021 года. Прокурору пришлось на стадии судебных прений корректировать обвинение: окончательно женщину обвинили только за сообщения «оскорбительные и разжигающие вражду» от 29 сентября 2021 года.

Какие именно сообщения были оскорбительными — точно не известно, так как на суде они не озвучивались. Вместе с тем, из проведенной в рамках дела судебной экспертизы следует, что автор сообщений причастна к «формированию негативного стереотипа в отношении сотрудников правоохранительных органов».

Но прокурор Батюшко в окончательном обвинении трактовал сообщения куда шире. По его словам, якобы Инна Можченко имела в виду и одобрение поступка Андрея Зельцера, и «подстрекала к насильственным действиям над правоохранителями». Таким образом, по мнению прокурора, есть состав преступления по статье о «разжигании розни».

В итоге 7 сентября 2022 года судья Вера Филоник озвучила именно то наказание для Инны Можченко, о котором просил прокурор Александр Батюшко: три года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 100 базовых величин (3 200 рублей).

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