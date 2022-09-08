Контрнаступление в Харьковской области: ВСУ освободили более 20 населенных пунктов
- 8.09.2022, 15:10
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На Славянском направлении врага выбили из Озерного.
Украинские военные освободили более 20 населенных пунктов на харьковском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.
«В ходе ведения активных действий на Харьковском направлении освобождено более 20 населенных пунктов», - сообщил он.
Громов добавил, что на Славянском направлении ВСУ освободили село Озерное.