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В Лунинецкой поликлинике вслед за Пинском заработала «красная зона»

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  • 8.09.2022, 18:16
В Лунинецкой поликлинике вслед за Пинском заработала «красная зона»
иллюстрационное фото

Причина — рост заболеваемости ОРВИ и COVID.

В поликлинике Лунинца вновь заработала «красная зона», пишет региональный портал «Медиа-Полесье».

В медучреждении объяснили, что такая мера была принята «в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, в том числе COVID-19». Ранее «красные зоны» были открыты по этой же причине в медучреждениях Пинска.

Инфицированных коронавирусом пациентов госпитализируют в больницы Бреста, Барановичей и Пинска. Районные больницы пока не задействуют. Более 90% заболевших лечатся на дому.

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