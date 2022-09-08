В Лунинецкой поликлинике вслед за Пинском заработала «красная зона»1
- 8.09.2022, 18:16
Причина — рост заболеваемости ОРВИ и COVID.
В поликлинике Лунинца вновь заработала «красная зона», пишет региональный портал «Медиа-Полесье».
В медучреждении объяснили, что такая мера была принята «в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, в том числе COVID-19». Ранее «красные зоны» были открыты по этой же причине в медучреждениях Пинска.
Инфицированных коронавирусом пациентов госпитализируют в больницы Бреста, Барановичей и Пинска. Районные больницы пока не задействуют. Более 90% заболевших лечатся на дому.