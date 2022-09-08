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Вечерняя сводка Генштаба ВСУ

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  • 8.09.2022, 19:04
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Вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Украинцы отбили девять вражеских атак, у россиян проблемы с логистикой в Херсонской области.

Украинские военные отбили вражеские атаки в районе девяти населенных пунктов. Тем временем у российских оккупантом проблемы с логистическим обеспечением на временно оккупированных территориях Херсонской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Россияне постоянно ведут воздушную разведку беспилотниками, продолжают принимать меры по улучшению логистического обеспечения своих войск.

В течение 8 сентября оккупанты нанесли:

4 ракетных удара по населенным пунктам Константиновка, Циркуны, Березнеговатое и Харьков, есть жертвы среди гражданского населения;

15 авиационных ударов по военным и гражданским объектам в районах Темировки, Красногоровки, Владимировки и Новомихайловки.

10 обстрелов из РСЗО "Град" и "Ураган" по населенным пунктам Серебрянка, Платоновка и Таврическое.

На Волынском и Полесском направлениях значительных изменений нет. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. При этом сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по украинской территории из воздушного пространства и территории страны.

На других направлениях захватчики продолжили огневое поражение по военным и гражданским объектам:

на Северском направлении - в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Миропольское, Великий Прикол и Проходы Сумской области;

на Харьковском направлении - велись обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Светличное, Новое, Малое Веселое, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Победа, Старый Салтов, Байрак и Константиновка;

на Славянском направлении - атаковали Славянск, Вернополье, Долину, Краснополье и Новую Дмитровку;

на Краматорском направлении - в районах населенных пунктов Пришиб, Переездное, Спорное и Роздолевка;

на Бахмутском направлении - в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцевое, Нью-Йорк и Веселое;

на Авдеевском направлении - в районах Авдеевки, Первомайского, Водяного и Опытного;

на Новопавловском направлении - в районах населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Великая Новоселка, Угледар, Новомайорское и Егоровка;

на Запорожском направлении - вблизи Новоандреевки, Новополя и Времевки;

на Южнобугском направлении - в районах населенных пунктов Белая Криница, Первомайское, Любимовка, Терновые Поды, Зеленая Роща, Петровка, Степная Долина, Правдино, Таврическое, Миролюбовка и Ивановка.

В результате успешных действий партизанского движения, во взаимодействии с артиллерией Сил обороны, подразделения противника имеют существенные проблемы с логистическим обеспечением на временно захваченных территориях Херсонской области.

Для противодействия утечке информации о перемещении вражеских подразделений на железнодорожной станции населенного пункта Сокологорное Вооруженные силы РФ усилили фильтрационные меры.

Подразделения Сил обороны удерживают занимаемые позиции и не допускают продвижения россиян. Украинские защитники успешно отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Константиновка, Долгенькое, Дибровное, Григоровка, Соледар, Первомайское, Невельское, Марьинка и Каменка.

В течение 8 сентября, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила более 12 ударов, поразив 2 взводных опорных пункта, 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники и 2 зенитных ракетных комплекса оккупантов.

Подразделения ПВО украинских войск уничтожили два беспилотника противника. Потери врага уточняются.

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