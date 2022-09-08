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Украина проводит тактико-специальные учения в трех граничащих с Беларусью районах

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  • 8.09.2022, 22:27
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Украина проводит тактико-специальные учения в трех граничащих с Беларусью районах

Отрабатывают ликвидацию ДРГ и оборону.

В Житомирской, Ровенской и Волынской областях Украины проходят тактико-специальные учения подразделений нацгвардии, пограничной службы, полиции, а также подразделений теробороны. Об этом сообщила 8 сентября пресс-служба МВД Украины.

8 сентября прошла активная фаза учений. Участники мероприятия отрабатывали вопросы инженерного оборудования оборонительных позиций, а также минирования территории. Кроме того, подразделения отдельно тренировались освобождать территории от сил и средств противника, отбивать вражеское контрнаступление.

Подразделения специального назначения также отработают выявление, блокирование и ликвидацию вооруженных групп и диверсионно-разведывательных групп.

«Отметим, что такие учения необходимы для поддержания боеготовности подразделений системы МВД в районах ответственности и для боевого слаживания с силами теробороны ВСУ», — указано в пресс-релизе.

Напомним, в Беларуси 8 сентября началось командно-штабное учение, которое продлится до 14 сентября. Оно будет проходить на полигоне «Брестский», в Минской и Витебской областях.

«Главной целью учения является обучение органов военного управления Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь непрерывному управлению силами и средствами при выполнении задач по предназначению», — говорится в сообщении.

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