Как жители освобожденной от оккупантов Балаклеи радовались приходу ВСУ 8.09.2022, 23:37

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Видео.

Балаклея Харьковской области полностью освобождена от российских оккупантов, в сети появилось видео, как местные жители радовались приходу Вооруженных Сил Украины.

Видео снято с бронированного автомобиля украинских воинов, который проезжает по улицам освобожденного города.

На кадрах можно увидеть радующихся местных жителей, которые машут руками бойцам и благодарят за освобождение от российской оккупации.

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