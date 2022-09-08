Как жители освобожденной от оккупантов Балаклеи радовались приходу ВСУ
- 8.09.2022, 23:37
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Видео.
Балаклея Харьковской области полностью освобождена от российских оккупантов, в сети появилось видео, как местные жители радовались приходу Вооруженных Сил Украины.
Видео снято с бронированного автомобиля украинских воинов, который проезжает по улицам освобожденного города.
На кадрах можно увидеть радующихся местных жителей, которые машут руками бойцам и благодарят за освобождение от российской оккупации.