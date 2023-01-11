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Генерал Ходжес назвал месяц, в котором ВСУ освободят Крым

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  • 11.01.2023, 12:46
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Генерал Ходжес назвал месяц, в котором ВСУ освободят Крым
Бен Ходжес

А потом будет и остальное

Украина никогда не будет в безопасности и не сможет восстановить свою экономику, пока Россия контролирует Крым, заявил бывший командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес.

«Поэтому важно, чтобы Украина освободила Крым», - подчеркнул он в интервью РБК-Украина.

При этом американский генерал также спрогнозировал вероятные сроки освобождения Крыма.

«Украина освободит Крым до конца августа, а потом скоро будет и остальное», - уверен он.

Собеседник также считает, что существует очень малая вероятность того, что Россия применит ядерное оружие.

«Это не дает никакого преимущества на поле боя, и Кремль, я думаю, верит предупреждениям президента Байдена о «катастрофических последствиях», если Россия использует ядерное оружие», - добавил Ходжес.

Напомним, что генерал Бен Ходжес дал эксклюзивное интервью сайту Сharter97.org, в котором заявил, что Крым станет западней для оккупантов.

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