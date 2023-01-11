Россия перебросила в Беларусь новый эшелон с солдатами и техникой 9 11.01.2023, 21:06

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иллюстрационное фото

Он прибыл в Витебск.

На железнодорожную станцию Чепино (Витебск) прибыл эшелон из России с военной техникой и около 750 человек личного состава. Это произошло 9 января, сообщил телеграм-канал «Live. Сообщество железнодорожников Беларуси».

По данным железнодорожников, очередной эшелон ВС РФ отправился из российского Омска еще 3 января и прибыл на станцию Чепино в Витебске 9 января.

В его составе было 40 вагонов. Среди них — 15 пассажирских, где находились около 750 человек личного состава, а также десять грузовых со снаряжением и боеприпасами и 15 вагонов-платформ, груженных колесной и гусеничной техникой.

В Минобороны об этом ничего не сообщили.

Напомним, за последние дни появляется информация о все новых военных эшелонах, прибывающих в Беларусь из России — например, 6 января, 7 января и 8 января.

В Министерстве обороны сообщили лишь о двух поездах, прибывших 6 января на станцию Полонка недалеко от Барановичей — в ведомстве отметили, что они входят в состав региональной группировки войск. Среди прочего в эшелонах прибыли грузовики, товарные вагоны, бронетранспортеры и бензовозы.

В белорусском военном ведомстве заверили, что «цель усиления группировки — укрепление обороноспособности Союзного государства. Мероприятия не направлены против третьих стран».

Кроме того, в Минобороны рассказали, что 9 января в Беларусь прибыла «авиационная составляющая из числа Военно-космических сил Вооруженных Сил Российской Федерации» — они будут задействованы в проведении летно-тактического учения.

Напомним, Россия и Беларусь договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Сообщалось, что в Беларуси разместят порядка 9 тысяч российских военнослужащих, РФ также перебросит около 170 танков, до 200 боевых бронированных машины и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм.

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