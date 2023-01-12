Россию атаковал «Кракен»6
- 12.01.2023, 9:46
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Этот штамм коронавируса характеризуется высокой заразностью.
В Пензенской области РФ выявили первый на территории России случай заражения разновидностью коронавируса «Кракен». Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Первый случай заражения вирусом субварианта «Омикрона» - XBB.1.5 «Кракен» был зафиксирован в Пензенской области, в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2», — говорится в сообщении.
Данный штамм характеризуется высокой заразностью. Ранее во Всемирной организации здравоохранения назвали подвариант омикрон-штамма XBB.1.5 «самым заразным из тех, что были выявлены до этого».