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Россию атаковал «Кракен»

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  • 12.01.2023, 9:46
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Россию атаковал «Кракен»

Этот штамм коронавируса характеризуется высокой заразностью.

В Пензенской области РФ выявили первый на территории России случай заражения разновидностью коронавируса «Кракен». Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Первый случай заражения вирусом субварианта «Омикрона» - XBB.1.5 «Кракен» был зафиксирован в Пензенской области, в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2», — говорится в сообщении.

Данный штамм характеризуется высокой заразностью. Ранее во Всемирной организации здравоохранения назвали подвариант омикрон-штамма XBB.1.5 «самым заразным из тех, что были выявлены до этого».

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