Очередной военный эшелон уехал из Беларуси на Юго-Восток России 4 12.01.2023, 19:18

4,256

иллюстрационное фото

В составе пассажирские вагоны на 400 человек.

Еще один воинский эшелон с воинской техникой и личным составом Вооруженных сил РФ отправился из Беларуси в Россию. Конечной точкой маршрута стала станция Лискинского отделения Юго-Восточной железной дороги РЖД, сообщает телеграм-канал «Live. Сообщество железнодорожников Беларуси».

Воинский эшелон № 961 отправился 11 января со станции Чепино Витебского отделения БелЖД на российскую станцию Россошь. В составе находилось 48 вагонов, из них:

8 пассажирских вагонов (с личным составом ВС РФ: около 400 человек);

3 крытых вагона (со снаряжением);

37 вагонов-платформ (с погруженной колесной и гусеничной воинской техникой).

«Маршрут следования: Чепино (БелЖД) — Витебск (БелЖД) — Замосточье (БелЖД) — Орша-Центральная (БелЖД) — Осиновка (БелЖД) — Красное-стык. (РЖД) — Смоленск-Сортировочный (РЖД) — Вязьма (РЖД) — Калуга (РЖД) — Кочетовка (РЖД) — Отрожка (РЖД) — Лиски (РЖД) — Россошь (РЖД)», — пишет телеграм-канал «Live. Сообщество железнодорожников Беларуси».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».