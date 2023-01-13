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Российские пропагандисты снова выдали позиции армии РФ под Бахмутом

  • 13.01.2023, 2:06
Российские пропагандисты снова выдали позиции армии РФ под Бахмутом

Видео.

Пропагандисты RT посетили позиции россиян в одной из разрушенных многоэтажек недалеко от Бахмута.

Журналисты проекта «Донбасс. Реалии» по обнародованному 12 января видео определили геолокацию.

Выяснилось, что пропагандисты были в поселке Опытное юго-восточнее Бахмута.

Позиции расположены в одной из разрушенных многоэтажек. Оттуда российские военные ведут огонь и рассказывают о работе украинского снайпера. Видны и слышны огонь артиллерии.

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