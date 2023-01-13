Российские пропагандисты снова выдали позиции армии РФ под Бахмутом
- 13.01.2023, 2:06
Видео.
Пропагандисты RT посетили позиции россиян в одной из разрушенных многоэтажек недалеко от Бахмута.
Журналисты проекта «Донбасс. Реалии» по обнародованному 12 января видео определили геолокацию.
Выяснилось, что пропагандисты были в поселке Опытное юго-восточнее Бахмута.
Позиции расположены в одной из разрушенных многоэтажек. Оттуда российские военные ведут огонь и рассказывают о работе украинского снайпера. Видны и слышны огонь артиллерии.