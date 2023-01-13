Ползучий проигрыш 1 Татьяна Становая

13.01.2023, 16:33

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Татьяна Становая

Проблема не в людях, а в поставленных задачах.

Насчет перестановок в военном командовании. Так как все просят прокомментировать, все-таки выскажу некоторые предварительные мысли, но то, что я пишу ниже - это исключительно мое предположение. Но что интересно, что кажется в шоке все: и пригожинцы, и военкоры, и военные. Кажется, не понимают суть этого решения и очень многие хорошо знающие люди, что говорит скорее об очень ситуативном, внезапном ходе.

- Это не повышение Герасимова, даже если он сохранил свой пост главы Генштаба. В последнее время кадровые решения принимаются от обратного: не для того, чтобы чего-то добиться, а для того, чтобы чего-то избежать. Герасимову передали командование военной операцией из-за серьезных упущений Суровикина.

- Так как мы не можем говорить о каких-либо военных успехах последнего времени (мягко говоря), то Путину приходилось в последние недели, особенно после Макеевки, заниматься разборами и грязнуть в долгих, острых, эмоциональных дискуссиях о вечных русских вопросах: «кто виноват» и «что делать».

Герасимов (мы видели по его публичному появлению рядом с Путиным, что он не утратил доверия до такой степени, чтобы его совсем изгнали) очевидно имел возможность высказываться (а там явно накипело). Позиция армии сейчас понятна: ее рвут на части в публичном пространстве под молчаливое кивание головой со стороны власти. Это, конечно, не военный переворот, но Герасимов мог в пылу словесных баталий попросить (но не потребовать) карт-бланш на фоне каких-то очень острых дискуссий. Путин мог сказать - ну иди и доказывай на деле.

Это лавирование, перетягивание каната между Суровикиным (и ему сочувствующими типа Пригожина) и Герасимовым (в последнее время отстраненным). Путин, как непрофессиональный военный и не понимающий, как все это дело спасать, колеблется между ними. Через пару месяцев и Герасимов может слететь.

- Никто не собирается отдавать Герасимова «под расстрел». Не понимаю, в чем тут интерес Путина? Но это очень по-путински - ответить назначением того, кто особенно много возмущался и учил, как надо было делать.

- Для Суровикина это, конечно, неприятное решение, но поправимое. Ему пришлось пока уступить место Герасимову. Не факт, что новая тактика окажется эффективней и Суровикин еще может быть востребован.

Вывод - Путин ищет эффективную тактику в условиях «ползучего» проигрыша, пробует переставлять фигуры, дает шансы тем, кто ему кажется убедительным. Сегодня убедительным оказался Герасимов. Завтра - кто угодно другой. Сколько раз Путин на публике унизительно отзывался о самых влиятельных и высокопоставленных фигурах (о фсбешниках, Пескове, Нарышкине)? Все «идиоты», но других нет - таково его отношение к подчиненным. Вот логика этого решения. Но на самом деле, проблема-то не в людях, а в поставленных задачах.

Татьяна Становая, t.met

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