Брестский военком анонсировал закрытие границы 14 13.01.2023, 18:00

21,924

Тем, у кого военкомат не сверил данные, запретят выезжать?

В Беларуси продолжается скрытая мобилизация. Белорусам, у которых военкомат не сверил данные, могут запретить выезд за границу.

Об этом заявил военный комиссар Брестской области Олег Коновалов.

«Начиная с февраля месяца для тех людей, которые не прошли сверку, скорей всего, будут применены ограничения на выезд из территории Республики Беларусь и, возможно, какие-то еще ограничения…», — сказал Коновалов.

Ранее сайт Charter97.org писал, что украинская разведка располагает фактами, что в ближайшее время для россиян закроется белорусская граница.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».