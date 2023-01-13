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Брестский военком анонсировал закрытие границы

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  • 13.01.2023, 18:00
  • 21,924
Брестский военком анонсировал закрытие границы

Тем, у кого военкомат не сверил данные, запретят выезжать?

В Беларуси продолжается скрытая мобилизация. Белорусам, у которых военкомат не сверил данные, могут запретить выезд за границу.

Об этом заявил военный комиссар Брестской области Олег Коновалов.

«Начиная с февраля месяца для тех людей, которые не прошли сверку, скорей всего, будут применены ограничения на выезд из территории Республики Беларусь и, возможно, какие-то еще ограничения…», — сказал Коновалов.

Ранее сайт Charter97.org писал, что украинская разведка располагает фактами, что в ближайшее время для россиян закроется белорусская граница.

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