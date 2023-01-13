Топ-5 увлекательных фильмов для вечернего просмотра 13.01.2023, 20:17

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Один из них называется «Парад сердец».

«Униан» предлагает в пятницу вечером посмотреть один из 5 лучших романтических фильмов.

«Незабываемое Рождество»

В центре сюжета девушка, которая в результате несчастного случая на горнолыжном курорте теряет память. Сама по себе она избалованная, капризная и вредная. Однако судьба дает ей шанс измениться и познать истинную любовь. Вселенная сводит ее с неудачливым вдовцом и его дочерью.

«Любовник леди Чаттерли»

Этот фильм расскажет о любви двух людей из разных миров: она - аристократка, он - егерь. К тому же леди Чаттерли замужем, хоть давно и не любит своего супруга. Рок судьбы в том, что она влюбляется в простого егеря, который служит ее богатому мужу. Будут ли они вместе и чем обернется для них этот запретный роман?

«Парад сердец»

Главная героиня - та еще карьеристка. И, кажется, ее уже ничего не может напугать. Но нет... Она с детства очень боится собак. И каким будет ее удивление, когда ради сохранения своей карьеры ей придется отправиться в Краков, где она встретит свою судьбу - вдовца с сыном и... их домашним любимцем.

«Укрощение строптивой»

Женщина-ученый пережила болезненный разрыв со своим молодым человеком. Ее сердце теперь разбито. Однако она находит в себе силы начать жить заново. Героиня возвращается домой, где казалось бы сработает правило родные стены лечат. Но и здесь ее ждало очередное испытание. Ее брат в целях разбогатеть на продаже их общей земли нанимает очаровательного незнакомца, чтобы тот укротил строптивую сестру.

«Пара на праздники»

Они не знакомы, но устали проводить праздники в одиночестве. Тогда эти двое решают поддерживать платонические отношения круглый год. Только сердцу не прикажешь.

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