Генштаб ВСУ: Бои за Соледар продолжаются 13.01.2023, 20:27

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Украинские военные опровергли заявления россиян.

По состоянию на 19:00 по белорусскому времени в Соледаре Донецкой области продолжаются бои с российскими войсками. Об этом сообщается в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Таким образом, военные опровергают заявления россиян о якобы захвате украинского города.

- На Бахмутском направлении противник обстрелял Спорное, Белогоровку, Раздоловку, Яковлевку, Соледар, Красную Гору, Бахмут, Клещеевку, Курдюмовку, Дружбу и Северное Донецкой области. Продолжаются бои за Соледар, - говорится в сообщении.

Как известно, российская армия уже более недели штурмует город. За последние дни они несколько раз заявляли о его взятии, однако бои продолжаются.

Командующий Сухопутных войск Украины Александр Сырский говорил, что Россия бросила на захват города самых профессиональных «вагнеровцев».

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