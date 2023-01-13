Генштаб ВСУ: Бои за Соледар продолжаются
- 13.01.2023, 20:27
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Украинские военные опровергли заявления россиян.
По состоянию на 19:00 по белорусскому времени в Соледаре Донецкой области продолжаются бои с российскими войсками. Об этом сообщается в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Таким образом, военные опровергают заявления россиян о якобы захвате украинского города.
- На Бахмутском направлении противник обстрелял Спорное, Белогоровку, Раздоловку, Яковлевку, Соледар, Красную Гору, Бахмут, Клещеевку, Курдюмовку, Дружбу и Северное Донецкой области. Продолжаются бои за Соледар, - говорится в сообщении.
Как известно, российская армия уже более недели штурмует город. За последние дни они несколько раз заявляли о его взятии, однако бои продолжаются.
Командующий Сухопутных войск Украины Александр Сырский говорил, что Россия бросила на захват города самых профессиональных «вагнеровцев».