Эксперт: У Путина серьезные проблемы со здоровьем, которые скрыть уже невозможно 13.01.2023, 22:44

Хозяина Кремля выдает даже внешний вид.

Российский диктатор Путин серьезно болен и это уже невозможно скрыть. Путина выдает даже его внешний вид. Об этом ТСН заявил публицист и российско-израильский политолог Михаил Шейтельман.

Он обратил внимание на то, что «директор Росси» вечно кашляет.

- Единственная надежная информация, на мой взгляд - это внешний вид Путина. То, что нам показывают - надежная информация. Для меня самое надежное свидетельство его болезни, о которой я ничего не знаю, потому что не верю в инсайдерские информации, но я видел Путина в новогоднем поздравлении. Человек за жалкие минуты поздравления четыре раза глубоко закашлялся, - сказал он.

Можно сделать вывод, что Путину действительно очень плохо. Ведь это поздравление не шло в прямом эфире, его записывали заранее и могли переписывать много раз.

- Эта запись - лучший дубль, который вообще сумели сделать с Путиным. Главное обращение за год смогли сделать с тем, что он четыре раза кашляет, - добавил публицист.

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