Ученые спрогнозировали, что почти все в Пекине заболеют COVID к февралю 1 15.01.2023, 17:29

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В столице Китая живут 21,8 млн человек.

Девять из десяти (92,3%) жителей китайской столицы Пекин заболеют коронавирусом до конца января, при этом 75,7% пекинцев заразились инфекцией уже к 22 декабря, говорится в результатах исследования, опубликованном в Nature Medicine. Оно было проведено на при помощи создания динамической модели передачи коронавируса и результатов онлайн-опросов среди заболевших.

После объявления китайскими властями «20 мер» по переходу от политики «нулевой терпимости» к COVID-19, коэффициент репродуктивности вируса вырос до 3,44 — каждый заболевший может заразить 3,44 человека, сказано в публикации.

Власти Китая начали смягчать суровые ограничения, предполагаемые политикой «нулевой терпимости», в начале декабря после протестов. Резкая отмена мер привела к новой вспышке заболевания: в декабре COVID-19 заразились почти 250 млн жителей КНР, сообщал Bloomberg. Официальная статистика не подтверждала эти данные, до середины января Пекин сообщал о только 5241 погибшем за весь период пандемии в Китае. При этом в середине месяца власти КНР сообщили о смерти за прошедший месяц почти 60 тыс. человек, у которых выявили инфекцию, из них 5,5 тыс. умерли от сердечной недостаточности, а остальные от сочетания других болезней с COVID-19.

Крематории в Пекине, Шанхае и других крупных городах республики оказались в начале 2023 года переполнены, в стране возник теневой бизнес по кремации вне очереди по повышенной цене. К крематориям страны выстраивались очереди.

С критикой китайских властей в январе выступила Всемирная организация здравоохранения, там указали, что публикуемые Пекином данные не в полной мере отражают истинное развитие ситуации, прежде всего — уровень смертности.

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