Российская нефть Urals упала ниже $50 за баррель 2 16.01.2023, 12:43

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Потолок цен начал действовать.

Средняя цена российской нефти Urals за последние 30 дней опустилась ниже 50 долларов за баррель. По информации Минфина России, она составила 46,82 доллара за баррель или 341,8 доллара за тонну.

В результате с 1 февраля экспортная пошлина на нефть будет снижена на 3,9 доллара до 12,8 доллара за тонну.

Средняя цена Urals снижается. В ноябре российский Минфин сообщал, что она составляла 66,47 доллара за баррель, через месяц, в декабре она составила 50,47 доллара за баррель. Напомним, с 5 декабря начал действовать потолок цен на российскую нефть, установленный «Группой семи» и Евросоюзом. Он составляет 60 долларов за баррель. Запрещается оказывать услуги страхования для морских перевозок нефти, которая продается выше потолка.

В декабре 2021 году средняя цена российской нефти составляла 72,71 доллара за баррель.

Ранее сайт Charter97.org писал о рекордном падении цены на российскую нефть.

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