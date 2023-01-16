В Пружанах 20 тысяч человек остались без воды

В Пружанах 20 тысяч человек остались без воды1
- 16.01.2023, 18:44
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Причина - авария на сетях.
Сегодня утром Пружанский райисполком сообщил, что из-за аварии на сетях водоснабжения в городе временно отключена подача воды.
В данный момент проводятся аварийно-восстановительные работы, а с 12:30 в 11 точках организован подвоз питьевой воды. Правда, районный центр гигиены и эпидемиологии «настоятельно рекомендует кипятить воду, набранную в местах подвоза, перед употреблением», пишет nashaniva.com.
По словам местных жителей, в детских садах родителям сообщили, что сегодня дети учиться не будут, а в школах с завтрашнего дня нужно дать ребенку с собой воду и влажные салфетки.
«В магазинах воду уже почти раскупили», — говорит житель Пружан.
По предварительной информации, причина ЧП в поломке одного из насосов, отвечающего за водоснабжение города.
«Ремонт и устранение неполадки может растянуться на несколько суток», — сказали в водоканале.
КУПП «Коммунальник» просит горожан «минимизировать использование канализационной системы и таким образом посодействовать скорейшему проведению работ».
Население Пружан составляет около 20 тысяч человек.