Герасимов запретил в российской армии дроны и приказал срочно сбрить бороды
- 17.01.2023, 11:20
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Также запрещено использование «неуставных машин».
Новый командующий оккупационной армией РФ в Украине Валерий Герасимов уже отметился скандальными решениями.
Как пишет The Moscow Times со ссылкой на российских пропагандистов, командование фактически запретило использовать современную технику (телефоны и планшеты), что делает невозможным применение дронов для артиллерии и разведки.
Военный корреспондент «romanov_92» пишет, что ряду подразделений также запретили использовать дроны для войны — их попросили не сбрасывать с них гранатометные выстрелы.
Также запрещено использование личных или подаренных полноприводных машинах и требовании отдать их в Минобороны РФ.
Применение личной техники происходит из-за того, что штатная «колом стоит, потому что ни ремонтников, ни запчастей нет».
Кроме того, военных РФ потребовали сбрить бороды, постоянно бриться и носить форму по уставу. Неизвестно, как это отобьется на мусульманах, которые также есть в оккупационный армии РФ.
Как писал сайт Charter97.org, генерал Валерий Герасимов возглавил оккупационную армию в РФ, заменив генерала Сергея Суровикина.