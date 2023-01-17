Герасимов запретил в российской армии дроны и приказал срочно сбрить бороды 17.01.2023, 11:20

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Валерий Герасимов

Также запрещено использование «неуставных машин».

Новый командующий оккупационной армией РФ в Украине Валерий Герасимов уже отметился скандальными решениями.

Как пишет The Moscow Times со ссылкой на российских пропагандистов, командование фактически запретило использовать современную технику (телефоны и планшеты), что делает невозможным применение дронов для артиллерии и разведки.

Военный корреспондент «romanov_92» пишет, что ряду подразделений также запретили использовать дроны для войны — их попросили не сбрасывать с них гранатометные выстрелы.

Также запрещено использование личных или подаренных полноприводных машинах и требовании отдать их в Минобороны РФ.

Применение личной техники происходит из-за того, что штатная «колом стоит, потому что ни ремонтников, ни запчастей нет».

Кроме того, военных РФ потребовали сбрить бороды, постоянно бриться и носить форму по уставу. Неизвестно, как это отобьется на мусульманах, которые также есть в оккупационный армии РФ.

Как писал сайт Charter97.org, генерал Валерий Герасимов возглавил оккупационную армию в РФ, заменив генерала Сергея Суровикина.

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