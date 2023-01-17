WSJ: Путину доложили, что россияне стерпят еще одну мобилизацию 2 17.01.2023, 15:37

3,232

В России могут призвать еще 500 тысяч человек.

Россияне готовы стерпеть еще одну волну мобилизации. Об этом говорят закрытые опросы общественного мнения, которые ложатся на стол высшему руководству РФ и кремлевским службам, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

После серии крупных поражений в Украине первая волна мобилизации предсказуемо обрушила поддержку войны в обществе — до 34%.

Но уже в ноябре, после того как власти объявили призыв в армию завершенным, количество одобряющих войну россиян вновь подскочило до 80%.

Внутренние опросы Кремля показывают, что россияне стерпят еще одну волну мобилизации, заявил WSJ бывший кремлевский чиновник.

Первая для России с 1941 года мобилизация забрала из семей сотни тысяч человек, многие из которых уже погибли на фронте.

Несмотря на это машина государственной пропаганды продолжает работать, угнетая в общественном сознании даже базовый инстинкт самосохранения.

«Пропаганда преуменьшает издержки войны, — констатирует Лев Гудков, директор «Левада-центра». — На каждодневном уровне в настоящий момент война не провоцирует ни сильной тревоги, ни протестов».

В конце декабря Владимир Путин заявил, что из 300 тысяч человек, попавших под мобилизацию, четверть уже находится на линии боевых действий. Тогда же он утвердил решение увеличить численность российской армии еще на 350 тысяч человек, до 1,5 млн. Аналогичный указ был подписан за месяц до сентябрьской мобилизации, напоминает директор правозащитной организации «Гражданин. Армия. Право» Сергей Кривенко.

Сценарий может повториться и в этот раз, считает Кривенко: «К лету понадобится пополнение, Минобороны потребуются новые солдаты. Чтобы подготовить их, как раз и понадобится три-четыре месяца».

Новую волну мобилизации могут объявить уже в январе. Как рассказали изданию The Times источники в западной разведке, ее масштабы могут быть даже больше первой волны — до 500 тысяч человек. Увеличение контингента необходимо, чтобы российское командование могло начать масштабное наступление. Кампания может стартовать в апреле.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».