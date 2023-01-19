Наталья Радина: Нельзя поддаваться на шантаж
- 19.01.2023, 14:10
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Разговоры о переговорах, звучащие в последнее время, бессмысленны.
Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина в «Фейсбуке» отреагировала на приговор политзаключенной Дарье Лосик. Сегодня Брестский областной суд приговорил ее к двум годам колонии:
— Приговор Дарье Лосик — это попытка запугать родственников политических заключенных, попытка заставить их замолчать и не привлекать внимания к судьбам близких. Как и аресты и суды над адвокатами и правозащитниками.
Что в этой ситуации делать? Усиливать давление и санкции. Разговоры о переговорах, звучащие в последнее время, бессмысленны. Чем больше этих разговоров, чем дольше Запад тянет с введением санкций против режима Лукашенко (а их нет в последних четырех пакетах ЕС), — тем наглее и жестче действуют захватившие власть бандиты. Безнаказанность только развязывает им руки. Это надо четко понимать и ни в коем случае не поддаваться на шантаж.