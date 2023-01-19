18-летний россиянин пешком перешел границу с Украиной, чтобы воевать против Кремля 8 19.01.2023, 14:17

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Он стал самым молодым бойцом легиона «Свобода России».

Юноша из РФ в начале ноября 2022 года перешел границу РФ и Украины и вступил в легион «Свобода России», став самым молодым среди своих бойцов. Еще 17 января украинский журналист Владимир Золкин выложил на своем канале 40-минутное видео с добровольцами из РФ, вступившими в легион «Свобода России». На видео можно увидеть интервью самого молодого добровольца, который пешком пересек российско-украинскую границу. Еще в феврале 2022 года парень осудил войну РФ против Украины.

Он выложил на своей странице в соцсети антивоенный ролик, сообщает «Украина 365».

За этот ролик и за его антивоенные высказывания к нему в дом приходили правоохранители, а в колледже вызывали на воспитательную беседу. Парень был чуть ли не единственным в колледже, который открыто выступал против войны в Украине.

В ноябре прошлого года он принял окончательно решение покинуть РФ и пойти воевать за свободу украинского народа. 18-летний будущий бармен пешком пересек две границы. Он шел по полю, чтобы не наткнуться на пограничников.

С декабря 2022 года он в рядах «Свободы России» проходит учения в тренировочном лагере. С его слов, самый большой плюс в легионе, что опытные командиры беспокоятся о судьбе своего солдата в отличие от Минобороны РФ, которое посылает своих солдат на убой как «пушечное мясо».

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