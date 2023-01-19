Европарламент призвал создать трибунал для Лукашенко и Путина 1 19.01.2023, 14:46

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Принята резолюция.

Европарламент одобрил резолюцию, призывающую создать международный трибунал по расследованию преступлений Путина и Лукашенко.

Об этом сообщает сайт Европарламента.

«Полномочия трибунала должны позволять привлечь ему к ответственности не только Владимира Путина, военное и политическое руководство России, но и Александра Лукашенко, а также военное и политическое руководство Беларуси, «как дееспособного государства, с территории из которых и при материально-технической поддержке которых Российская Федерация ведет свою агрессивную войну против Украины», — говорится в тексте резолюции.

Текст был принят 472 голосами против 19 при 33 воздержавшихся.

Ранее сайт Charter97.org писал, что Европарламент большинством голосов принял резолюцию о «продолжающихся репрессиях в Беларуси». В ней говорилось, что Лукашенко должен предстать перед трибуналом.

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