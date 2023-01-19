Польский генерал: В столкновении с Leopard у российской армии нет шансов 19.01.2023, 17:05

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Но ВСУ нужны несколько сотен танков.

Украине нужно создать «танковый кулак», насчитывающий до 400 танков. Для этого подойдут немецкие Leopard 2 – практически совершенное оружие. Так считает польский генерал Вальдемар Скшипчак, танкист по специальности, о чем он и сказал во время интервью BBC.

«В столкновении с этими танками (Leopard 2 – ред.) российские, включая их расхваленный Т-14 Армата, не имеют шансов», - подчеркнул генерал.

Если бы каждая из стран Европы, у которых есть эти танки, предоставила бы их ВСУ, можно было бы сформировать два батальона, один из которых насчитывает от 31 до 40 единиц. Очевидно, что это оказало бы влияние на ход войны, отметил Скшипчак.

Но если Украина получит, скажем, 30 танков – этого будет мало, добавляет генерал.

«Нужно всем странам сложиться и предоставить Украине эти танки. Если будет такой «кулак», то украинская армия разобьет российскую», - подчеркнул польский генерал.

Он отметил, что у США есть много танков. Они могли бы дать их Польше, которая передала бы это вооружение Украине. Но для этого необходимо политическое решение.

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