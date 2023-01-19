Минздрав Беларуси внес изменения в правила вакцинации от COVID-19 5 19.01.2023, 19:18

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В том числе для детей и беременных.

Министерство здравоохранения приказом № 57 от 16 января утвердило изменения в правила проведения вакцинации от коронавируса COVID-19, в том числе бустерных прививок, вакцинации детей и беременных женщин. Документ опубликован на сайте Минздрава.

Приказ утверждает новую инструкцию о порядке проведения основной и бустерной вакцинации. Предыдущая инструкция была введена 8 августа.

Как и раньше, бустерная вакцинация проводится через шесть и более месяцев путем введения одной дозы вакцины. Но теперь ее можно делать с возраста 5 лет (раньше было только с 18 лет).

Ранее для бустерной вакцинации использовали только вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» — любым из компонентов без чередования и независимо от того, какой препарат кололи раньше. Теперь же для бустерной вакцинации можно использовать любые доступные вакцины, допустимые к использованию с учетом возраста и (противо)показаний пациента.

Ранее в инструкции было отдельно прописано, что беременным и кормящим женщинам при бустерной вакцинации ставят китайскую вакцину «Синофарм» или иной препарат, но не «Спутник V» и «Спутник Лайт». Теперь это ограничение снято.

Что же касается основной (первичной) вакцинации, ранее детей до 18 лет прививали только «Синофармом», теперь же никаких дополнительных ограничений нет — кроме ограничений самих препаратов в соответствии с их инструкцией.

Кроме того, теперь разрешено делать прививку от коронавируса в один день вместе с другими прививками по календарю вакцинации и эпидпоказанием, соблюдать двухнедельный интервал больше не нужно (только если это не прописано в инструкции к препарату). Нельзя совмещать прививку от ковида только с живыми вакцинами.

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