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Российские военные массово отравились водкой в Старобельске

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  • 20.01.2023, 12:24
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Российские военные массово отравились водкой в Старобельске

Захватчики «отмечали» Крещение.

В Старобельске Луганской области 20 оккупантов отравились водкой, когда «отмечали» Крещение.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

«Праздновали Крещение: оккупанты в Старобельске напились и отравились «русской водкой». Уточняем данные с фото старобельской предательницы и ее куми-коллаборантки: 20 рашистов больше не в строю) .

Даже «водка» работает на Украину, настолько ей россияне осточертели», - говорится в сообщении.

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