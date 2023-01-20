Российские военные массово отравились водкой в Старобельске

Российские военные массово отравились водкой в Старобельске5
- 20.01.2023, 12:24
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Захватчики «отмечали» Крещение.
В Старобельске Луганской области 20 оккупантов отравились водкой, когда «отмечали» Крещение.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.
«Праздновали Крещение: оккупанты в Старобельске напились и отравились «русской водкой». Уточняем данные с фото старобельской предательницы и ее куми-коллаборантки: 20 рашистов больше не в строю) .
Даже «водка» работает на Украину, настолько ей россияне осточертели», - говорится в сообщении.