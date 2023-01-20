Под Сватово и Кременной ВСУ взяли в плен «мобиков» из Москвы 1 20.01.2023, 14:15

6,228

РФ бросает необученных солдат на это направление.

Украинские военные метр за метром освобождают территорию Луганщины, при этом россияне постоянно подтягивают туда большие резервы, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире информационного телемарафона.

«С обоих направлений - как из Донецкого в районе Белогоровки, так и Харьковского, там, где Сватово-Кременная - там идут тяжелые бои. В Белогоровке стабильно отбивают все наступления российско-оккупационных войск, а со стороны Сватовско-Кременского направления все же шаг за шагом, метр за метром наши военные освобождают территорию. Очень тяжело, потому что туда подтягивают огромные резервы россияне, но все же удается понемногу продвигаться вперед», - сказал Гайдай.

Он отметил, что на Сватово-Кременном направлении сосредоточено очень много различных вражеских подразделений.

«Там есть и вагнеровцы, их огромная куча, есть свежемобилизованные - кстати, даже последние из пленных были из Москвы. Потом спецподразделения, там есть и подразделения такие как ГРУ, есть СОБРы, есть Барсы, есть «Ахмат», но они не воюют вообще - они уже выполняют функцию заградотрядов, ну и мародерят немного. И есть кадровые военные», - сказал глава ОВА.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что Сергей Гайдай рассказал, что российские захватчики накануне праздновали «Крещение», в результате чего есть погибшие. «Кстати, они так напраздновались, что до 30 кадровых военных погибли или сейчас лежат в больнице с тяжелым отравлением», - отметил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».