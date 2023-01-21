«Это признание для людей, которые борются за свободу Беларуси» 21.01.2023, 8:52

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В Швейцарии состоялась премьера фильма об Андрее Санникове.

В швейцарском Золотурне открылся престижный 58-й фестиваль швейцарского кино. На его открытии состоялась премьера документального фильма о Беларуси «This Kind Of Hope», главный герой которого — лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.

Польско-швейцарский режиссер Павел Сичек рассказал сайту Charter97.org, как появился этот фильм:

— Все началось в 2006-2007 годах, когда я посещал Минск. Меня сильно заинтересовало это место. Когда я прочувствовал эту атмосферу диктатуры, то ощутил, что в этом много общего с моим детством, которое проходило в Ливии во времена Кадафи и коммунистической Польше в 80-х годах. Тогда я понял, что хочу сделать фильм на тему диктатуры и Беларуси. На это понадобилось несколько лет.

Когда Андрей Санников приехал в Польшу, мне удалось навязать с ним контакт. Кстати, это удалось сделать через редакцию сайта «Хартия-97». Мы начали разговаривать и у меня появилось ощущение, что это очень хороший герой для моего фильма, так как у него многосторонний и интересный характер, а также он хорошо выглядит перед камерой и умеет красиво говорить. Андрей — очень разносторонний человек, в котором много разных черт. Я ему даже говорил, что он для меня не «светящийся герой», а чем-то напоминает мне Хамфри Богарта (американский актер, выступавший в 30-х, 40-х и 50-х годах ХХ века — ред)— есть и тени, и свет, улыбка, а иногда и плохое настроение. Это меня сильно очаровало и до сих пор в нем нравится.

Я документировал с моей перспективы то, что происходило в жизни Андрея, начиная с 2013 года. Мы приезжали и снимали на протяжении нескольких лет: 2013, 2015, 2018, 2019. Так начинал появляться фильм о его жизни, можно сказать — портрет.

В его жизни отражается очень много историй: история СССР, «перестройки», история ядерного разоружения Беларуси, а позднее — история диктатуры в Беларуси.

— Премьера фильма состоялась в швейцарском Золотурне. Как люди восприняли этот фильм?

— Во-первых, фильм открывал фестиваль, а это ежегодная встреча швейцарских кинематографистов. На большое открытие был выбран именно этот фильм — о Беларуси. Это особенная награда и показывает, что швейцарская комиссия кинематографистов очень заинтересовалась этой картиной. На открытие были приглашены очень много гостей — политиков, парламентариев, работников региональных правительств, журналистов, кинематографистов. Ощущалось, что людей очень взволновал этот фильм, они были очарованы личностью Андрея.

Когда Андрей вышел на сцену после фильма, целый зал, а это около тысячи человек, встал. Это было для него большое признание, но в его лице это было признание для людей, которые борются за свободу слова в Беларуси.

— Насколько, на ваш взгляд, это важный и своевременный фильм?

— Могу сказать, что до лета 2020 года Беларусью очень слабо интересовались, было много людей которые не имели никакого представления о ней. Многие на Западе даже не знали, что это вообще независимая страна. Людям казалось, что Лукашенко — это «смешной авторитарный президент с усиками», что «не такой он уж и плохой».

Когда же дело дошло до протестов, до жестокости, которую показал режим, то Европа начала интересоваться Беларусью. По крайней мере — те страны, о которых я знаю. Люди узнали, что есть такая страна, что есть жестокая диктатура и много людей в Беларуси страдает.

Тогда изменился подход и я заметил, что когда я разговаривал с людьми в Германии, Швейцарии, то большинство уже знало, что происходит в Беларуси. Ситуация изменилась, а в фильме задокументировано, что еще три года назад интереса к Беларуси не было, а после событий 2020 года появились уже другие настроения.

— Будут ли показы в других городах и когда фильм появится на каких-то платформах в интернете?

— Для меня важно, чтобы были достойные премьеры фильма в Германии и в Польше. Первый год этот фильм будет показываться на фестивалях, кинотеатрах, а затем в телевидении и в интернете.

Конечно, очень важно, чтобы белорусы увидели этот фильм, но также очень важно, что его будут показывать на фестивалях и кинопоказах, что меняет сознание людей. В первую очередь, это фильм для жителей Евросоюза и Швейцарии, чтобы они поняли, что происходит в Беларуси.

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