закрыть
21 января 2023, суббота, 9:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Это признание для людей, которые борются за свободу Беларуси»

  • 21.01.2023, 8:52
  • 2,636
«Это признание для людей, которые борются за свободу Беларуси»

В Швейцарии состоялась премьера фильма об Андрее Санникове.

В швейцарском Золотурне открылся престижный 58-й фестиваль швейцарского кино. На его открытии состоялась премьера документального фильма о Беларуси «This Kind Of Hope», главный герой которого — лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.

Польско-швейцарский режиссер Павел Сичек рассказал сайту Charter97.org, как появился этот фильм:

— Все началось в 2006-2007 годах, когда я посещал Минск. Меня сильно заинтересовало это место. Когда я прочувствовал эту атмосферу диктатуры, то ощутил, что в этом много общего с моим детством, которое проходило в Ливии во времена Кадафи и коммунистической Польше в 80-х годах. Тогда я понял, что хочу сделать фильм на тему диктатуры и Беларуси. На это понадобилось несколько лет.

Когда Андрей Санников приехал в Польшу, мне удалось навязать с ним контакт. Кстати, это удалось сделать через редакцию сайта «Хартия-97». Мы начали разговаривать и у меня появилось ощущение, что это очень хороший герой для моего фильма, так как у него многосторонний и интересный характер, а также он хорошо выглядит перед камерой и умеет красиво говорить. Андрей — очень разносторонний человек, в котором много разных черт. Я ему даже говорил, что он для меня не «светящийся герой», а чем-то напоминает мне Хамфри Богарта (американский актер, выступавший в 30-х, 40-х и 50-х годах ХХ века — ред)— есть и тени, и свет, улыбка, а иногда и плохое настроение. Это меня сильно очаровало и до сих пор в нем нравится.

Я документировал с моей перспективы то, что происходило в жизни Андрея, начиная с 2013 года. Мы приезжали и снимали на протяжении нескольких лет: 2013, 2015, 2018, 2019. Так начинал появляться фильм о его жизни, можно сказать — портрет.

В его жизни отражается очень много историй: история СССР, «перестройки», история ядерного разоружения Беларуси, а позднее — история диктатуры в Беларуси.

— Премьера фильма состоялась в швейцарском Золотурне. Как люди восприняли этот фильм?

— Во-первых, фильм открывал фестиваль, а это ежегодная встреча швейцарских кинематографистов. На большое открытие был выбран именно этот фильм — о Беларуси. Это особенная награда и показывает, что швейцарская комиссия кинематографистов очень заинтересовалась этой картиной. На открытие были приглашены очень много гостей — политиков, парламентариев, работников региональных правительств, журналистов, кинематографистов. Ощущалось, что людей очень взволновал этот фильм, они были очарованы личностью Андрея.

Когда Андрей вышел на сцену после фильма, целый зал, а это около тысячи человек, встал. Это было для него большое признание, но в его лице это было признание для людей, которые борются за свободу слова в Беларуси.

— Насколько, на ваш взгляд, это важный и своевременный фильм?

— Могу сказать, что до лета 2020 года Беларусью очень слабо интересовались, было много людей которые не имели никакого представления о ней. Многие на Западе даже не знали, что это вообще независимая страна. Людям казалось, что Лукашенко — это «смешной авторитарный президент с усиками», что «не такой он уж и плохой».

Когда же дело дошло до протестов, до жестокости, которую показал режим, то Европа начала интересоваться Беларусью. По крайней мере — те страны, о которых я знаю. Люди узнали, что есть такая страна, что есть жестокая диктатура и много людей в Беларуси страдает.

Тогда изменился подход и я заметил, что когда я разговаривал с людьми в Германии, Швейцарии, то большинство уже знало, что происходит в Беларуси. Ситуация изменилась, а в фильме задокументировано, что еще три года назад интереса к Беларуси не было, а после событий 2020 года появились уже другие настроения.

— Будут ли показы в других городах и когда фильм появится на каких-то платформах в интернете?

— Для меня важно, чтобы были достойные премьеры фильма в Германии и в Польше. Первый год этот фильм будет показываться на фестивалях, кинотеатрах, а затем в телевидении и в интернете.

Конечно, очень важно, чтобы белорусы увидели этот фильм, но также очень важно, что его будут показывать на фестивалях и кинопоказах, что меняет сознание людей. В первую очередь, это фильм для жителей Евросоюза и Швейцарии, чтобы они поняли, что происходит в Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Смотреть невыносимо, но обязательно
Смотреть невыносимо, но обязательно Ирина Халип
Что задумал Герасимов
Что задумал Герасимов Игаль Левин
Выдающихся полководцев Путину не найти
Выдающихся полководцев Путину не найти Борис Соколов
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей Артем Черников