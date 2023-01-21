Участники Давосского форума вынесли приговор РФ 21.01.2023, 9:43

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Россия превратится в «гигантскую Венесуэлу»

Россия станет похожа на Венесуэлу, Кубу, Иран – изолированная, жестокая, с низким уровнем жизни. В отношениях с Европой ее ждет полный разрыв энергетических связей и вооруженное противостояние. А в более краткосрочной перспективе – ужесточение ограничительных мер, возможно, даже применение вторичных санкций Евросоюзом по отношению к тем, кто помогает с серым импортом. Такую картину нарисовали участники обсуждения «Траектории развития России» на Всемирном экономическом форме в Давосе, сообщает The Moscow Times.

Символично, что российская сессия прошла в последний день саммита, отметил Роберт Ниблетт, почетный член Chatham House: это отражает маргинализацию России в сегодняшнем мире, но при этом она остается в центре внимания.

Куда движется Россия

Санкции, наложенные на Россию в ответ на «варварское вторжение», помогают в достижении победы Украины на поле боя, так как «замедляют работу российской военной машины», сказал Кеннет Рогофф, директор по международной экономике в Гарвардском университете. В реальности российская экономика слабее, чем показывает официальная статистика, которой Рогофф больше не верит ни на йоту. На состояние экономики, по его мнению, лучше указывают другие показатели, такие как скрытая безработица, падение бюджетных доходов от обрабатывающей промышленности, которое маскируется ростом выручки от экспорта нефти и газа вследствие подскочивших в 2022 г. цен на энергоносители.

Из-за войны и санкций больше всего пострадала обрабатывающая промышленность, особенно сильно зависящая от западных технологий и компонентов и требующая большого числа квалифицированных специалистов, говорится в статье экономиста Владимира Милова, вышедшей на днях в журнале Foreign Affairs. Бюджетные доходы за исключением выручки от экспорта нефти и газа были в октябре 2022 г. на 20% меньше, чем годом ранее. Производство автомобилей, с которым напрямую или косвенным образом связано около 3,5 млн рабочих мест, рухнуло в прошлом году почти на две трети. При официальной безработице 3,7% (2,7 млн человек) на конец III квартала скрытая безработица коснулась почти 5 млн человек, из них 70% находятся в отпусках без сохранения зарплат, указывает Милов.

Санкции – инструмент долгосрочный, их нужно сохранять и ужесточать; в результате они даже могут привести к смене режима, как в ЮАР, отметил Рогофф. Но добиться этого непросто: «Посмотрите на Иран, Северную Корею, Венесуэлу, Кубу – вот куда идет Россия, несмотря на цифры статистики». Он так обозначил российские перспективы:

«Гигантский Иран» – возможно, наилучшее описание, с невероятной бедностью по сравнение с тем уровнем жизни, к которому привыкли россияне.

Энергетический разрыв и ужесточение санкций

В прошлом году в России, несмотря на рекордно высокие цены энергоносителей, была рецессия, в этом году она будет еще глубже, считает Валдис Домбровскис, исполнительный вице-председатель Еврокомиссии. Санкции оказывают кумулятивный эффект, но ограничения в энергетическом секторе наиболее важны: сейчас обсуждается потолок цен на нефтепродукты, Домбровскис надеется, что решение будет принято в феврале.

5 февраля в силу вступает эмбарго на поставки российских нефтепродуктов в Евросоюз.

Доходы России от поставки энергоресурсов в Евросоюз будут сокращаться и дальше, и в итоге она полностью лишиться этого рынка. Экспорт российского газа в ЕС упал в 2022 г. почти на 60%. ЕС необходимо избавиться от энергозависимости от России, ответил Домбровскис на вопрос о будущих отношениях сторон: «Очевидно, мы не можем полагаться на такую страну».

Санкции – это способ выиграть время, считает Микулаш Бек, министр по европейским вопросам Чехии. Россия будет их обходить, в том числе с помощью не присоединившихся стран, но они в том числе позволяют Европе укрепить энергетическую и оборонную безопасность.

ЕС работает с такими странами, как Турция, через которые растут импортные потоки в Россию, и открыт к применению разных мер, координируя их с Вашингтоном. Так Домбровскис ответил на вопрос Ниблетта, может ли ЕС начать применять вторичные санкции, как США. Делать это необходимо, считает Рогофф, а санкции в целом надо ужесточать, бороться с серым импортом, в частности, чипов. Некоторые микросхемы можно вынимать из бытовых приборов и бизнес-оборудования и использовать в военной технике, поэтому такие товары тоже надо включать в санкции. «А готовить вторичные санкции нужно заранее, чтобы, если Россия пойдет на эскалацию конфликта, не требовалось четыре месяца на их принятия», – сказал Рогофф.

«Кто ему пожмет руку?»

Если Владимир Путин после окончания войны останется у власти, для западных стран это создаст «невероятную проблему», полагает Карин фон Ниппель, генеральный директор Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI). «Кто в будущем пожмет руку этого человека? Даже если будет мирное соглашение, у него кровь по всему телу из-за нарушения такого количества международных законов и норм», – сказала она на сессии. Мир еще не сталкивался с подобной ситуацией, придется думать, как, сохраняя санкции, иметь дело с таким государством-изгоем, добавила фон Ниппель.

Но если режим в России все-таки сменится и санкции будут отменяться, Западу в этот раз нужно будет изменить подход в отношениях с Россией, считает Рогофф: например, меньше стараться получить доступ к минеральным ресурсам, больше действовать мягкой силой. «Маппет-шоу, а не McDonald’s», – сформулировал он.

В ближайшие же полгода Россия, видимо, предпримет весеннее наступление, продолжит разрушать украинскую инфраструктуру и убивать мирных граждан, будет новый раунд мобилизации, сказала фон Ниппель. Поэтому наилучший вариант развития событий – быстро предоставить тяжелое вооружение Украине, чтобы она защитила небо, с помощью танков и другой техники быстро освободила захваченные территории. Худший же вариант – военная помощь «в час по чайной ложке», переход войны в затяжную фазу, разрушение Украины.

В этом контексте очень важна начавшаяся в пятницу встреча союзников Украины на авиабазе «Рамштайн» в Германии, где будут обсуждаться поставки оружия и дальнейшие военные планы, считает фон Ниппель. «К сожалению, единственный путь – вооружать, вооружать, вооружать Украину и самих себя», – добавил Бек.

«Таковы ближайшие перспективы отношений России и Европы», – резюмировал Ниблетт.

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