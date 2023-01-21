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В России казаки бьют детей в школе нагайками

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  • 21.01.2023, 10:34
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В России казаки бьют детей в школе нагайками

Опубликованы шокирующие кадры.

В Ставрополе Российской Федерации казачий офицер, работавший воспитателем в кадетской школе имени генерала Алексея Ермолова, нанес сильный удар нагайкой ученику 6-го класса, информирует Телеграм-канал ASTRA.

Денис Серба, отец 12-летнего школьника-кадета, разместил в соцсетях фото сына после удара. Как пишут СМИ, основной причиной наказания является то, что мальчик якобы «довел до слез и полуобморочного состояния» тяжело больную учительницу.

В ответ на это офицер Евгений Шмаков ударил его плетью по спине, отчего на коже образовался длинный розово-красный след.

В Сети пишут, что отличившегося горе-воспитателя уже уволили из кадетской школы, однако инцидент еще не исчерпан. Дело в том, что далеко не все родители кадетов этому рады.

Некоторые утверждают, что педагог на самом деле «очень справедливый», и выступают против его отчисления. Но самое интересное, что телесные наказания предусмотрены правилами учебного заведения, и на такие условия при поступлении соглашались и родители, и дети.

«Когда мы поступали в школу, каждый родитель подписал соглашение, что офицер имеет право по своему усмотрению, если ребенок провинится, дать плетью. Это как бы такая воспитательная мера. И каждый родитель подписался, но мы, конечно, не знали, что так будет. Думали, попугают, и все», — рассказал отец пострадавшего мальчика.

«Мой сын учится в этой школе, и мы не подписывали никаких соглашений о телесных наказаниях. Что касается офицера-воспитателя, это добрейший человек, педагог с большой буквы, дети души в нем не чаяли. Если бы он был плохим педагогом, вряд ли на его защиту встали бы все ученики школы», - пишет Александра Базикина, мать другого ученика.

Что касается родителей, оправдывающих Шмакова, то они в Сети пишут что-то об исконно казачьих традициях и о том, что удары плетью воспитывают «настоящего мужчину».

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