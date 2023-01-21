закрыть
21 января 2023, суббота, 13:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Контрактники из Дагестана взбунтовались и отказались воевать в Украине

  • 21.01.2023, 13:25
  • 3,536
Контрактники из Дагестана взбунтовались и отказались воевать в Украине

Военные 136-й мотострелковой бригады РФ ушли с позиций и вернулись в часть.

Контрактники 136-й мотострелковой бригады из Дагестана отказались выполнять приказы командования на войне России против Украины и вернулись в часть в Буйнакске, сообщает «Кавказ.Реалии».

Об этом стало известно из материалов административного дела Заура Батырханова, который жаловался на увольнение со службы. Точное число вернувшихся с ним из Украины контрактников не называется.

По версии следствия, в начале марта 2022 года Батырханов был отправлен на фронт. Во время погрузочно-разгрузочных работ он почувствовал себя плохо, но в медотряде ему отказали в помощи. Затем другой военнослужащий якобы передал Батырханову устное распоряжение командира отправиться к месту постоянной дислокации части, что он и сделал 25 марта.

Однако командование части предоставило в суд документы о том, что Батырханов и несколько его сослуживцев, цитата, «отказались выполнять приказ о занятии огневой позиции». В списке отказавшихся от участия в войне Батырханова не было, но командир части пояснил, что «допустил упущение», не указав его фамилию. Батырханова обвинили в грубом дисциплинарном проступке и уволили со службы.

Ранее сайт «Кавказ.Реалии» писал о случаях, когда военнослужащие-контрактники из регионов Юга и Северного Кавказа отказываются воевать в Украине и возвращаются домой. В России их за это, как правило, увольняют с формулировкой из-за «неспособности к боевой службе». В такую ситуацию, к примеру, попали 115 сотрудников Росгвардии из Кабардино-Балкарии, 50 контрактников из Владикавказа и сотрудники роты ОМОН «Пластун» в Краснодарском крае. Еще около 300 военных российской базы в самопровозглашенной Южной Осетии избежали наказания за самовольное возвращение из Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Смотреть невыносимо, но обязательно
Смотреть невыносимо, но обязательно Ирина Халип
Что задумал Герасимов
Что задумал Герасимов Игаль Левин
Выдающихся полководцев Путину не найти
Выдающихся полководцев Путину не найти Борис Соколов
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей Артем Черников