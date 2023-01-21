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Жители Витебска остались без воды и электричества

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  • 21.01.2023, 16:44
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Жители Витебска остались без воды и электричества

Водоснабжение отсутствует также в Рогачеве.

В социальных сетях жители Витебска рассказывают о том, что с самого утра сразу в нескольких микрорайонах наблюдаются проблемы с водоснабжением и электроэнергией. «Бровки 9к3 и соседние дома сейчас без света и воды, даже холодной нет!!!Надеюсь наши службы уже принимают меры!!!», — запись с таким комментарием появилась в инстаграме аккаунта «Нетипичный Витебск»

В комментариях пользователи сообщают о подобной проблеме в других районах: об отсутствии электричества и/или воды пишут жители микрорайонов: Юг-4, Клины и Восток. «Ехала в лифте.....Спасибо монтеру, который пришел и СПАС!!! А , вообще, в нашем доме - Строителей, 20, как (да, наверное, не только в нашем) без света заканчивается жизнь», — написала огорожанка.

При этом официальные органы и местные государственные СМИ о проблеме ничего не сообщают. Некоторые телеграм-каналы пишут, что водоснабжение отсутствует также в Рогачеве. 

Ранее сайт Charter97.org сообщал о похожей проблеме в Пружанах Брестской области. В населенном пункте несколько дней отсутствовала вода из-за аварии на сетях сетях водоснабжения и канализации.

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