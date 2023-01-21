Нелегалы продолжают штурмовать границы ЕС со стороны Беларуси 5 21.01.2023, 17:59

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Польские пограничники задержали очередного «проводника».

Нелегалы из восточных стран, которые находятся в Беларуси, не оставляют надежд попасть в Европу. В минувшие сутки они штурмовали границу с Польшей.

В пятницу, 20 января, в Польшу пытались попасть 35 иностранцев — граждане Египта, Афганистана и Сирии. Также был задержан гражданин Украины, который перевозил четырех мигрантов, сообщают польские пограничники.

Пограничники других граничащих с Беларусью стран — Литвы и Латвии — не зафиксировали в минувшие сутки попыток незаконного пересечения границы.

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