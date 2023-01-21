Нелегалы продолжают штурмовать границы ЕС со стороны Беларуси

Нелегалы продолжают штурмовать границы ЕС со стороны Беларуси5
- 21.01.2023, 17:59
- 1,536
Польские пограничники задержали очередного «проводника».
Нелегалы из восточных стран, которые находятся в Беларуси, не оставляют надежд попасть в Европу. В минувшие сутки они штурмовали границу с Польшей.
В пятницу, 20 января, в Польшу пытались попасть 35 иностранцев — граждане Египта, Афганистана и Сирии. Также был задержан гражданин Украины, который перевозил четырех мигрантов, сообщают польские пограничники.
Пограничники других граничащих с Беларусью стран — Литвы и Латвии — не зафиксировали в минувшие сутки попыток незаконного пересечения границы.