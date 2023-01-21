Россияне могут столкнуться с невероятной бедностью из-за международных санкций 2 21.01.2023, 18:28

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Бывший главный экономист МВФ поделился прогнозом.

Международные санкции оказывают значительное влияние на экономику России, из-за чего российские граждане могут в будущем столкнуться с «невероятной бедностью», считает профессор Гарвардского университета и бывший главный экономист Международного валютного фонда Кеннет Рогофф. Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Посмотрите на Иран, посмотрите на Северную Корею, посмотрите на Венесуэлу, посмотрите на Кубу, вот куда движется Россия», — цитирует РБК заявление Рогоффа. Профессор также добавил, что, по его мнению, в будущем Россия может стать «гигантским Ираном».

Рогофф также выразил надежду, что международные санкции приведут к смене режима в России. По его словам, санкции имеют кумулятивный эффект, который проявится со временем. «Если долго держать санкции и делать их все сильнее и сильнее, они работают», — сказал он.

Помимо этого, Рогофф заявил, что странам Запада стоит задуматься над продлением санкций даже в случае военной победы Украины.

Как ранее писал сайт Charter97.org, участники обсуждения «Траектории развития России» на Всемирном экономическом форме в Давосе назвали печальными перспективы РФ.

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