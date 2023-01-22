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В Харьковской области нашли тайник оккупантов с более чем сотней снарядов

  • 22.01.2023, 5:37
В Харьковской области нашли тайник оккупантов с более чем сотней снарядов

«Ленд-лиз» по-русски.

В Токаревке Харьковской области российские оккупанты оставили после себя тайник с более чем сотней артиллерийских снарядов калибра 122 мм.

О находке 21 января в Telegram сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

«Вот так выглядит российский «ленд-лиз», – написал он. – Этот тайник был обнаружен, а все его содержимое мы вывезли и передали на нужды 113-й отдельной бригады территориальной обороны. Теперь ребята вернут российские снаряды обратно в Россию».

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