В Харьковской области нашли тайник оккупантов с более чем сотней снарядов 22.01.2023, 5:37

«Ленд-лиз» по-русски.

В Токаревке Харьковской области российские оккупанты оставили после себя тайник с более чем сотней артиллерийских снарядов калибра 122 мм.

О находке 21 января в Telegram сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

«Вот так выглядит российский «ленд-лиз», – написал он. – Этот тайник был обнаружен, а все его содержимое мы вывезли и передали на нужды 113-й отдельной бригады территориальной обороны. Теперь ребята вернут российские снаряды обратно в Россию».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».