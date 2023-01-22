Наступление ВСУ: командующий «Юга» назвал следующую цель после Херсона 22.01.2023, 9:38

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Украинские войска завладели инициативой на этом направлении.

Россияне на юге занимаются оборудованием оборонных рубежей, укрепление строят от Крыма до Запорожской области. Все, что предполагают, Вооруженные силы Украины будут наступать именно с этого направления.

Об этом в интервью «Главкому» рассказал командующий Оперативным командованием Сухопутных войск «Юг», генерал-майор Андрей Ковальчук, разрабатывавший план по деоккупации захваченной части Николаевщины и правобережья Херсонщины.

«О поведении противника. Та группировка, которую он удерживал на правобережье, передислоцировал на левобережье. Сейчас оккупанты на правобережье занимаются оборудованием оборонных рубежей, которые они делают от Крыма до Запорожской области, вплоть до Запорожья, насколько могут дотянуться. Свою оборонную систему они постоянно усовершенствуют», – рассказал Андрей Ковальчук.

По словам генерал-майора, у врага уже сейчас достаточно сил и средств для ведения обороны.

«Конечно, они понимают, предсказывают наше наступление на Мелитополь в сторону крымского перешейка. Поэтому, учитывая это, и готовятся к отражению. Могу подтвердить, что продолжают накопление живой силы и техники», – заметил военный.

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