Военный эксперт: Войска РФ готовятся совершить безумный шаг в Беларуси 11 22.01.2023, 10:02

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Речь идет даже не о наступлении на Киев.

Военный эксперт Александр Мусиенко в интервью для «Фабрики новин» назвал направления, где может в ближайшее время произойти наступление армии РФ. Руководитель Центра военно-правовых исследований предположил, что повторное нападение на Украину возможно, но это безумный шаг российского руководства, на который оно все-таки может решиться.

При этом Александр Мусиенко считает, что войска РФ пойдут, скорее всего, не на Киев, а на Волынь. Военный эксперт напомнил, что пока у врага нет для этого сил и средств, потому наступление если и будет, то через несколько месяцев.

На вопрос, может ли Герасимов отдать приказ российским военным наступать на Украину с севера, эксперт ответил: «Приказ можно отдать, но возникает вопрос сил и средств. Готовы ли они к этому?»

Александр Мусиенко озвучил свое мнение по поводу направлений фронта, где может произойти наступление оккупантов: «Готовят ли они что-то с севера? Я думаю, что да. Сейчас, мне кажется, что это может быть как раз граница с Луганщиной и с Харьковщиной. Они попытаются блокировать украинское наступление на Кременную. Возможно, это будет Запорожское направление, где они попытаются нам создать определенные проблемы».

«Если мы говорим о Беларуси, то там угроза есть, просто сейчас они не накопили еще достаточно сил, но ситуация может измениться через месяц или два. Они могут немного накопить и попытаться пойти на вот такой военный акт безумия, абсолютно иррациональный шаг, с военной точки зрения. Шаг, который не принесет военных побед, но это не значит, что они не могут им пойти. Например, двинуться на Волынь. Не на Киев на этот раз, а попробовать с других направлений», - предположил руководитель Центра военно-правовых исследований.

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