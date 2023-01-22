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«Помню вспышку – и летит окно на меня»

  • 22.01.2023, 10:09
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«Помню вспышку – и летит окно на меня»

История украинского мальчика из Днепра, чудом спасшегося после ракетного удара РФ.

Детский анестезиолог Надежда Ярошенко живет в Днепре с 12-летним сыном. В момент ракетного удара по многоэтажке 14 января она была на операции, а ее Ростислав – один дома, передает «Настоящее время».

«Сидел на кухне, возле обвала прямо, – рассказывает мальчик. – Единственное, что помню, – это вспышка. И уже летит окно на меня, и куча дыма, пепла и этого всего».

Надежда вспоминает, что сын позвонил ей сразу же. «Кричал мне в трубку, что сыпется стекло, выбило окна, выбило двери, что он ничего не видит, потому что много дыма и запыление, и он не может дышать».

Надежда воспитывает 12-летнего Ростислава сама. Для того чтобы прокормить семью, она много работает, Ростик часто остается дома один. Когда в дом прилетела ракета, мальчик собирался идти к репетитору. Не успел.

Жизнь ребенка на операционном столе или спасение своего, оказавшегося под завалами, – о самом страшном в ее жизни выборе Надежда не хочет вспоминать. Она говорит, что повезло: в момент удара рядом с их домом проходил тренер Ростика Юрий Васецкий. Он сразу ей позвонил.

«Я ей задал конкретный вопрос: дома или нет. Она – нет! А Ростик? Ростик дома! – рассказывает Юрий Васецкий. – А дальше пошло, как фильм-треш какой-то: летели все осколки, осколки дома с арматурой. На первом этаже здесь располагался магазин, амбулатория и стоянка, люди паркуются. [Автомобили] начинают все взрываться и гореть. Клубы черного дыма. Межэтажные перекрытия начинают падать».

Оглядываясь назад, Юрий признается, что во второй раз не повторил бы подвиг. Но тогда со всех ног бежал к разрушенному дому, чтобы найти Ростислава. «Скорых» и пожарных еще не было. Жители других квартир тоже молили о помощи.

«Я знал, что ребенок находится там. Каким образом я его достану? Вижу парапет – на парапет. Увидел решетку – хорошо, на решетку! Я планировал изначально лезть по решетке. Там был еще кондиционер. Но увидел мать с ребенком в этой квартире и не мог лезть дальше», – вспоминает Юрий Васецкий. Вместе с прохожими, которые также кинулись на помощь, тренер помог выбраться из дома соседям Ярошенко и дальше добрался до их квартиры.

«Попал сразу в гостиную: там уже было выбито окно. Вбежал в коридор – задымление: горят автомобили и как раз весь дым идет во двор. Ну и пыль, цементная крошка, которая летала там от самого взрыва. Добежал сюда, с правой стороны, уже сейчас восстанавливая хронологию этих событий, понимаю, что Ростик полз для того, чтобы выйти на лестничный марш. Отсутствие лестничного марша, отсутствие кухни и сложенные от кухни перестенки сделали небольшой треугольничек безопасности, откуда я его забрал», – восстанавливает хронологию тренер мальчика.

Надежда говорит, что мальчик уцелел потому, что в тот день нарушил все ее запреты. В момент взрыва он должен был быть на улице – идти на дополнительные занятия по украинскому языку. «Я его просила, чтобы ускорялся. Он уже сидел одетый. Нарушил все правила! Сидел одетый и обутый на кухне. Еще и в тик-токе. Это все то, что спасло ему жизнь: он был одет, он не замерз, когда его спасали. Обломки и осколки от стекла также не ранили его».

Сейчас семья живет у знакомых. В планах – восстановить документы и, несмотря на отсутствие жилья, оставаться в Днепре. Надежда говорит, что до сих пор тяжело понять и принять то, что произошло: «Это не просто потеря жилья, это потеря жизней, судеб. Искалеченные судьбы».

После ракетного удара в больницы города обратились почти сто пострадавших.

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