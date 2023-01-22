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Американский генерал назвал лучшее время и направление для нового наступления ВСУ

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  • 22.01.2023, 11:29
Американский генерал назвал лучшее время и направление для нового наступления ВСУ

Контратака будет мощной.

Украина может весной активизировать наступательные действия для продолжения военных операций по освобождению территорий, ранее захваченных оккупантами РФ.

О вероятности интенсификации боевых действий в весенний период заявил в эфире CNN генерал армии США в отставке Марк Хертлинг.

«Я думаю, (боевые действия, — ред.) разгорятся, и это будет удачное время для Украины, чтобы продолжить наступление», — подчеркнул он.

Американский генерал пояснил, что для освобождения захваченных РФ территорий ВСУ необходимо вести контрнаступление совместными усилиями на юго-востоке и при этом останавливать все попытки российского наступления на Донбассе.

Хертлинг также добавил, что РФ с наступлением весны намерена привлечь новые мобилизованные силы, несмотря на провальную мобилизационную кампанию.

Ранее американский военный аналитик Филлип Карбер заявил о том, что российские оккупанты могут возобновить попытку нового «бронированного» наступления, когда это позволят рельеф местности и погодные условия.

Марк Филипп Хертлинг – бывший офицер армии США. С марта 2011 года по ноябрь 2012 года он занимал должность командующего армии США в Европе и Седьмой армии. Хертлинг служил на бронетанковой, кавалерийской, плановой, оперативной и учебной позициях и командовал всеми организациями от взвода до полевой армии. С июня 2014 года Хертлинг выступал в качестве аналитика по национальной безопасности и военному делу для CNN.

«Русские фактически вывели свои войска со всего северо-востока. Думаю, что они туда всегда могут вернуться, ведь к северу от Сум и Конотопа есть очень скоростной маршрут, прямая дорога в Киев. И опять же, как только они прорвутся через реку возле Конотопа, там до пригорода Киева в сухой сезон открытая местность», — подчеркнул он.

В свою очередь американский генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина может освободить оккупированный Крым до конца лета, если западные партнеры предоставят ВСУ необходимое оружие и дальнобойные ракеты.

«Украина планирует освободить Крым, и я очень надеюсь, что это произойдет до конца лета при условии, что западные страны предоставят Украине все то, что вам нужно и вы просите, и, конечно, ракеты нужной дальности», — считает он.

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