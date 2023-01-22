ЧВК «Вагнера» наголову разбили на Донбассе 1 22.01.2023, 12:13

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На линии Бахмут-Соледар оккупантов расстреливают, как мишени в тире.

Российская частная военная компания «Вагнера» фактически разбита на многих участках направления Бахмут-Соледар, и теперь тактика противника изменилась.

ЧВК «Вагнера» понесла потери, которые восстановить нельзя, об этом сказал офицер батальона «Свобода» Национальной гвардии Украины Владимир Назаренко в эфире телемарафона.

«Мы понимаем, что частная военная компания «повара Путина» (Евгения Пригожина - ред.) фактически разбита, потому что понесла такие потери, которые не может восстановить. У них сейчас дефицит штатных мест 73-80%, и они уже не могут набирать... Можно говорить, что на многих участках компанию наемников поменяли на регулярные части, которые состоят из новомобилизованных», - сказал он.

По его словам, противник не жалел отправлять «вагнеровцев» на убой снова и снова, не забирал раненых и убитых.

«Даже наблюдали ситуацию, что они своими «двухсотыми" (ликвидированными - ред.) укрепляют блиндажи..., чтобы защититься от пуль и снарядов и тому подобное», - пояснил Наразаренко.

Он отметил, что тактика оккупантов на направлении Бахмут-Соледар немного изменилась, и так называемых «вагнеровцев» применяют меньше, потому что украинская армия уничтожила довольно значительную часть.

Враг начал еще больше применять бронетехнику, артиллерию, как это было в Северодонецке, Рубежном. Город Бахмут постоянно «утюжат» артиллерией, постоянно пытаются взять под огневой контроль дороги, но это у них не получается.

Также, по словам Назаренко, наблюдается определенный снарядный голод со стороны противника, потому что они не могут себе позволить круглосуточно вести обстрел.

«Им легче отправить десяток своих солдат, чем десяток снарядов, но мобилизованные не настолько дисциплинированные, и они не имеют того страха заградительных отрядов «Вагнера»…», - пояснил представитель Нацгвардии.

Что касается ситуации в Бахмуте, то, по словам Назаренко, враг не зашел в город и даже близко к нему не подошел.

«Что касается Соледара, то это несколько квадратных километров разрушенных улиц и это те территории, которые они контролируют. Ничего им не помогает, потому что там негде держаться, они стоят, как мишени в тире для нашей артиллерии. Поэтому постоянно говорим, что нам нужны беспилотники и западная артиллерия», - сказал он.

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