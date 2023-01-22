Последний февраль Путина 7 Юрий Луценко

22.01.2023, 14:09

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Фото: Time

Месяц будет «лютым» для Кремля.

На всей территории Соледара идут жестокие бои, украинская артиллерия полностью накрывает маленький городок. Мы гоняем вагнеровцев, как тараканов, кошмарим их не только артиллерией, но и дронами-камикадзе.

Соледар сейчас – ловушка для вагнеровцев. Потому что за ними молча, без артподдержки стоит российская армия, которая не пускает их назад, а впереди – ВСУ. Эта соледарская мясорубка – месть военнослужащих за хамские выпады вагнеровцев в отношении российского генералитета. И мы этим с удовольствием пользуемся, прокручиваем ручку мясорубки каждый день.

Вне Соледара – очень тяжелые бои, ситуация тяжелая, Бахмут под постоянным напором врагов, они рвутся к дороге на Днепр и кое-где имеют успех. Мы их уничтожаем сотнями в день, но их много и они ползут днем и ночью.

Мы должны понимать: война не состоит исключительно из победных реляций спикеров власти. Война – это жестокие бои, в которых иногда полностью уничтоженные села и городки приходится покидать, чтобы отходить в более защищенные места, потому что мы бережем не только территории, а в первую очередь – жизни бойцов ВСУ.

Стоит признать очевидное: военный преступник Путин, призвав не менее 300 тыс. мобиков, назначив Герасимова, у которого еще 200 тыс. срочников, имеет сегодня войско, которое втрое больше, чем год назад, когда Россия открыто напала на Украину. Да, техники у них значительно стало меньше. Но орда огромная.

Этот февраль будет очень лютым. Это будет очень тяжелый месяц. Нам нужно привыкать к тому, что ситуация не всегда будет складываться из победных новостей.

Вооруженные силы сделают все возможное, но я призываю к массовой мобилизации всего общества: и фронт, и тыл должны знать, что февраль будет трудным. Но это последний массированный удар, на который способен Путин.

Выстоим. Прейдем в контратаку. Вернем свои земли. Одержим победу.

Сейчас пора прекращать мелочные интриги и пора мобилизовать все общество, и тогда все будет хорошо. ВСУ к этому готовы.

Юрий Луценко, Facebook

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