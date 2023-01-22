ВСУ ударом HIMARS разгромили VIP-госпиталь «кадыровцев» в Кадиевке 22.01.2023, 14:28

8,424

Он был секретным и там лечились толко военные из Чечни.

Украинские военные нанесли сокрушительные удары по элитному госпиталю для «кадыровцев» в Кадиевке Луганской области. Под удар РСЗО HIMARS попало значительное скопление российских оккупантов.

Как (сообщает под удар РСЗО HIMARS попало скопление российских оккупантов.) Стратегическое командование ВСУ, воины уничтожили здание бывшего профилактория машиностроительного завода высокоточным оружием.

«С недавних пор российские оккупанты сделали из него VIP-госпиталь, в котором лечились исключительно «кадыровцы». Больше не будут», - отметили в СтратКоме.

Удары по госпиталю «кадыровцев» подтвердили и сами боевики псевдореспублик в сводках по ситуации на фронте. Местные блогеры отметили, что там действительно лечились «кадыровцы».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».