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«Будут бежать, как из Лимана»: назван город, который могут освободить ВСУ

  • 23.01.2023, 8:08
  • 1,436
«Будут бежать, как из Лимана»: назван город, который могут освободить ВСУ
фото: unian

Россияне могут совершить еще один «жест доброй воли».

Об этом сайту 24tv.ua заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, несмотря на то, что в Луганской области сложная ситуация, она абсолютно контролируемая ВСУ.

«Очень жестокие бои продолжаются в Луганской области. Трудная, но абсолютно контролируемая ВСУ ситуация. Все понятно как из Донецкого направления, в районе Белогоровки, так и по Сватовско-Кременскому направлению», – рассказал Гайдай.

Руководитель ОВА отметил, что на этом направлении ВСУ «трудно продвигаться вперед», потому что оккупанты подтянули «огромные резервы» и «все тщательно заминировали». Однако «успех все равно на стороне Сил обороны Украины».

«Если бы там не было тяжело, все равно – шаг за шагом, метр за метром Луганская область будет деоккупирована», – подчеркнул Сергей Гайдай.

По мнению Гайдая, когда ВСУ освободят Кременную, откроется путь на Рубежное и Северодонецк. И есть такая вероятность, что из временного оккупированного областного центра россияне будут убегать, когда ВСУ подойдут «вплотную к Северодонецку».

«Мы видели, как они бежали из Херсона и Лимана. Северодонецк – это небольшой город, 4 на 4 километра, такой квадратик, расположенный на ровном месте. Но когда уже подходят войска со стороны Рубежного, то он оказывается в полуокружении. И я уверен, оккупанты в таком случае покинут город»,– заверил он.

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