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Трибунал над Лукашенко пройдет в Украине?

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  • 23.01.2023, 15:09
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Трибунал над Лукашенко пройдет в Украине?
фото: getty images

Украинский дипломат прокомментировал резолюцию Европарламента.

В четверг, 19 января, Европейский парламент одобрил резолюцию, призывающую создать международный трибунал по расследованию преступлений правителя РФ Путина и белорусского диктатора Лукашенко.

Сайт Charter97.org попросил эксперта по вопросам внешней политики и политики безопасности фонда «Майдан иностранных дел», экс-советника посольства Украины в Канаде и Кении Олегом Белоколосa прокомментировать инициативу Европарламента:

— Европейский парламент послал однозначный и резонансный политический сигнал о том, что цивилизованное мировое сообщество держит в поле зрения вопрос наказания режимов и исполнителей военных преступлений, преступлений против человечности.

Другой аспект касается того, в каком виде будет этот трибунал функционировать. Как институция или в рамках ООН, или в Гааге? Возможно, это будет специальный международный трибунал, как тот, который был в Нюрнберге. Только этот пройдет в Украине с привлечением ведущих международных экспертов по международному праву. Мне кажется, что было бы даже целесообразней трибунал провести в Украине, где будет проще опрашивать свидетелей.

Как я понимаю, сейчас идут дискуссии вокруг этого: рассматриваются разные варианты. Тем не менее, политический европейский консенсус свидетельствует о том, что исполнители преступлений и их подручные не останутся безнаказанными. Вспомним тот же варварский ракетный налет на Днепр, повлекший за собой значительные жертвы среди мирного населения.

— На ваш взгляд, какое наказание должен понести Лукашенко, совершивший преступления против народа Беларуси и участвующий в войне против Украины?

— Да, здесь следует начать с ситуации в Беларуси. Нет никаких сомнений в том, что он продолжает нарушать международные обязательства Беларуси в рамках той же самой Организации Объединенных Наций, универсальной Хартии прав человека. Кроме того, нарушены обязательства Беларуси по Уставу ООН относительно не участия в агрессиях.

Несомненно и то, что люди, принимавшие участие в организации провокаций с территории Беларуси против Украины, рано или поздно должны быть привлечены к ответсвенности. Ведь несмотря на ложь про «готовящееся нападение» Украины на Беларусь, которая стала мемом, все понимают, что это было сделано режимом Лукашенко по образцу геббельской пропаганды.

Все преступления должны быть зафиксированы, а лица, принимающие в них участие, наказаны. Дело в том, что агрессивные действия, которые происходили, в том числе — с территории Беларуси, тоже влекли за собой значительные жертвы среди мирного населения Украины, разрушение инфраструктуры, экономики. Этому есть масса свидетельств и зафиксированных показаний.

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