Оккупанты начали бежать из Луганска 3 24.01.2023, 8:24

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Идет эвакуация семей военнослужащих.

На фоне оперативных успехов ВСУ в Луганской области, оккупанты начали эвакуацию из временно захваченного Луганска.

Кроме этого, Генштаб ВСУ сообщает, что в отдельных населенных пунктах становится все меньше российских военных.

«По имеющейся информации, российская оккупационная администрация Луганска проводит эвакуацию из города на территорию Российской Федерации семей военнослужащих 2 армейского корпуса вооруженных сил РФ», - говорится в новой сводке.

Также Генштаб сообщает, что в течение 10 дней в отдельных населенных пунктах Луганской области, отмечается уменьшение количества личного состава противника. Кроме этого, профессиональные военные РФ боятся выходить из тыла. Они пытаются избежать пребывания у линий, где идут бои. Вместо себя военные отправляют мобилизованных россиян.

Ранее сайт Charter97.org писал, какой город ВСУ могут захватить следующим.

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