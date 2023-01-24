Foreign Policy: Путин доигрался, мировой экономике больше не нужна Россия 4 24.01.2023, 12:13

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Коллаж: nv.ua

Недальновидная политика Кремля привела к неожиданным последствиям.

В течение большей части прошлого года Путин напивался своей якобы энергетической всемогуществом, держа мировую экономику заложником своих капризов. Однако подобная недальновидная политика лишь лишила российские компании главного рынка сбыта, пишет Foreign Policy.

Энергетический шантаж России

Начиная с прошлым летом, Путин прекратил поставки природного газа в Европу, надеясь, что дрожащие без тепла зимой европейцы восстанут против своих лидеров и сделают политически нецелесообразным продолжать поддержку Украины.

Угроза была серьезной: еще в 2021 году колоссальные 83 процента российского газа были экспортированы в Европу. Общий мировой экспорт России в 7 миллионов баррелей нефти в день и 200 миллиардов кубометров газа по трубам в год составляет около половины ее федерального дохода.

Что еще более важно, российский экспорт сырья играл решающую роль в глобальных цепочках поставок: Европа зависела от России на 46 процентов своих общих поставок газа со сравнимыми уровнями зависимости от других российских товаров, включая металлы и удобрения.

Сейчас, когда мы приближаемся к годовщине вторжения Путина, становится очевидным, что Россия окончательно потеряла свое прежнее экономическое могущество на мировом рынке. Европейские лидеры успешно нашли альтернативы поставкам кровавого топлива.

Благодаря не по-сезонному теплому зимнему периоду в Европе момент максимального влияния Путина прошел без осложнений, и, как мы правильно предусмотрели в прошлом октябре, самой большой жертвой газового шантажа Путина стала сама Россия. Рычагов влияния Путина на природный газ сейчас нет, поскольку мир — и, что самое важное, в Европе — больше не нуждаются в российском газе.

Альтернативные поставки

Далеко от того, чтобы замерзнуть до смерти, Европа быстро обеспечила альтернативные поставки газа, перейдя на сжиженный глобальный природный газ (СПГ). Это включало примерно 55 миллиардов кубометров из Соединенных Штатов, что в два с половиной раза больше, чем довоенный экспорт США СПГ в Европу.

В сочетании с увеличением поставок из возобновляемых источников, атомной энергетики и временно угля, эти альтернативные поставки уменьшили зависимость Европы от российского газа до 9 процентов от общего импорта газа. На самом деле Европа сейчас закупает больше СПГ, чем когда-либо покупала российский газ.

Кроме того, не по сезону теплая зима в Европе означает, что не только удалось избежать худшего сценария, но и заполненные резервуары для хранения в Европе едва исчерпаны и могут перенестись на следующую зиму. В январе немецкие хранилища были заполнены на рекордные 91 процент по сравнению с 54 процентами в прошлом году, а это значит, что Европе нужно будет покупать гораздо меньше газа в 2023 году, чем в 2022 году.

Европа обеспечила энергетическую безопасность

Последствия огромны. Теперь Европе гарантирована достаточная поставка энергии по меньшей мере до 2024 года, что дает достаточно времени для того, чтобы более альтернативные источники энергии — как возобновляемые источники, так и виды топлива — были полностью внедрены и запущены в Европе.

Это включает в себя завершение дополнительных 200 миллиардов кубометров/год экспортных мощностей СПГ к 2024 году — достаточно, чтобы полностью и навсегда заменить 200 млрд кубометров/год российского экспорта газа раз и навсегда.

Китай не заменит европейский рынок

В дополнение к более низкому ожидаемому спросу на СПГ в Европе, Китай отходит от глобального СПГ в пользу внутренних источников. В сочетании со стремительным ростом поставок СПГ неудивительно, что рынок газовых фьючерсов теперь устанавливает цены на газ ниже довоенных уровней в течение следующих лет.

Конечно, неудачная экономическая и энергетическая война Путина не осталась без последствий. Побочные эффекты повлияли на жизнь многих людей, изменили цепочки поставок, изменили торговые потоки, и потребители все еще ощущают на себе давление более высоких цен, поскольку новые более низкие цены требуют некоторого времени, чтобы заработать в экономике.

Не считая того, у Путина нет никаких рычагов действия и нет способности заменить собственного бывшего основного клиента; он в нелегком опыте выясняет, что потребителям гораздо легче заменить ненадежных поставщиков товаров, чем поставщикам найти новые рынки.

Уже сейчас Путин практически не получает прибыли от продажи газа, поскольку его предыдущие 150 миллиардов кубометров газа в Европу были заменены мизерными 16 миллиардами кубометров в Китай и карманным изменением мировых продаж СПГ, которых едва хватает, чтобы покрыть расходы.

Нет рынков для Путина, чтобы компенсировать дефицит в 150 миллиардов кубометров: Китаю не хватает необходимой мощности трубопровода, чтобы использовать еще по меньшей мере десять лет, и он в любом случае предпочитает внутренние и диверсифицированные источники энергии, тогда как отсталая российская технология делает невозможным увеличить экспорт СПГ за пределы медленной струйки.

Мир не зависит от путинской нефти

Прошли те времена, когда страх перед тем, что Путин заберет российскую нефть с рынка, влечет за собой стремительный рост цен на нефть на 40 процентов в течение двух недель. На самом же деле, когда в ответ на введение ограничения цен на нефть Путин объявил о запрете на экспорт нефти, цены на нее фактически снизились.

Теперь очевидно, что мир больше не зависит от путинской нефти. Рынок нефти обращается в пользу покупателей, а не продавцов, на фоне увеличения предложения — этого предостаточно, чтобы компенсировать возможное падение российского производства сырой нефти. (В декабре вице-премьер-министр России Александр Новак заявил российским СМИ, что правительство готово сократить добычу сырой нефти до 700 000 баррелей в 2023 году.)

Цены на сырую нефть снизились

Сейчас цены на нефть ниже, чем до войны, и только во второй половине 2022 года наблюдался всплеск предложения на 4 миллиона баррелей в день от таких производителей, как Соединенные Штаты, Венесуэла, Канада и Бразилия. С увеличением новых ожидаемых в этом году поставок любая потерянная российская нефть будет беспрепятственно и легко заменена в течение нескольких недель.

В этот раз Путин не может заставить Саудовскую Аравию пойти на помощь, резко сократив квоты на добычу ОПЕК+, как это было в октябре прошлого года. Это потому, что США сейчас приостанавливают важные саудовские передачи оружия и технологий на фоне усиленной международной проверки значительного избыточного неиспользованного потенциала ОПЕК+.

Рычаги влияния Путина также исчезли, потому что ограничение цен G-7 дает ему проигрышный выбор, подрывающий энергетические позиции России, что бы он ни делал. Китай и Индия, не принимая прямого участия в ограничении, используют его для жесткого соглашения с Россией со скидками до 50 процентов, поэтому, несмотря на то, что Индия покупает в 33 раза больше российской нефти, чем год назад, Россия не приносит большой прибыли, учитывая безубыточную стоимость производства в размере 44 долларов США в дополнение к более дорогой транспортировке.

Но если Путин еще больше сократит добычу, как он угрожал сделать, он потеряет важную долю рынка нефти, которая давно была одержима Путиным, на фоне растущего излишка предложения на рынке нефти и дальнейшего сокращения его собственных доходов, когда ему уже не хватает денег.

Другие российские товары тоже не имеют перспектив на рынке

На определенных рынках металлов, где Россия исторически доминировала, таких как никель, палладий и титан, покупатели, боящиеся шантажа, в сочетании с более высокими ценами ускорили восстановление и возобновили бездейственные государственные и частные инвестиции в важную цепочку поставки полезных ископаемых и добывающих.

Они в большинстве своем находятся в Северной и Южной Америке и Африке, где сосредоточено много неосвоенных запасов полезных ископаемых. Фактически, на нескольких ключевых рынках металлов, таких как кобальт и никель, совокупный объем производства новых шахт, которые будут открыты в течение следующих двух лет, составляет более достаточное предложение, чтобы навсегда заменить российские металлы в глобальных цепях поставок.

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