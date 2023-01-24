СБУ задержала бывшего «беркутовца» 12 24.01.2023, 15:46

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Предатель «сливал» позиции украинских войск.

СБУ задержала бывшего «беркутовца», который «сливал» боевые позиции украинских войск в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, после 24 февраля прошлого года мужчина начал по собственной инициативе собирать информацию о базировании и перемещении подразделений Сил обороны в районах городов Горняк и Красногоровка. Для этого объезжал местность и скрыто наблюдал за подразделениями украинских войск.

Собранные сведения передавал своей дочери, проживающей во временно оккупированном Севастополе, в виде текстовых сообщений в мессенджере. Женщина передавала полученную информацию своему знакомому – участнику оккупационной группировки РФ на полуострове, сообщили в СБУ.

Разведывательные данные требовались врагу для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским объектам.

Кроме того, по данным СБУ, приспешник агрессора предлагал знакомому дочери свою помощь в проведении диверсий против подразделений ВСУ. Для этого он просил предоставить ему соответствующее вооружение и боеприпасы.

Во время задержания злоумышленника стражи порядка обнаружили мобильный телефон и символику террористической организации ДНР.

На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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